Tredici lauree e un master | Leonardo Altobelli | ex sindaco di Troia | 88 anni Primatista di livello mondiale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Medicina e chirurgia, 1969, università di Siena. Poi giurisprudenza, scienze politiche, lettere, filosofia, archeologia, pedagogia (due), agraria e scienze e tecnologie alimentari, scienze turistiche, storia e biotecnologie (e magari nell’elenco dellevi è sfuggito qualcosa). Ora ilin criminologia., il plurilaureato più anziano del mondo (come si è definito) ha pure trovato il tempo per dare ildi, dal 1984 per un mandato. (foto: tratta da profilo facebook di Ninì Russo) L'articoloe un, exdi, 88

Advertising

NoiNotizie : Tredici lauree e un master: Leonardo Altobelli, ex sindaco di Troia (#Foggia), 88 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tredici lauree

Ti Consiglio

Con i primiBig in gara, i primi quattro Giovani (promossi alla semifinale di venerdì ... la gente - continua - si stupisce perché ha diciannove... lui nel curriculum se le cancella le ...... accenna qualche battuta di satira politica ("Draghi ha 19, se le cancella dal curriculum, ... lo studente dell'università di Bologna detenuto da un anno in Egitto, sono in gara i primi...Medicina e chirurgia, 1969, università di Siena. Poi giurisprudenza, scienze politiche, lettere, filosofia, archeologia, pedagogia (due), agraria e scienze e tecnologie alimentari, scienze turistiche, ...«Lo senti il rumore? Guarda come sale… come sale! Dio, ci vorrebbe Omero per descrivere quello che vedo! Oh, che cosa stupenda... si alza così lentamente... va sulla Luna... la Luna». Sembra quasi di ...