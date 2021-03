Sophie Codegoni | addio a Matteo? Lei tra le braccia di papà Stefano

Leggi su ck12

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La rivelazione su, ex tronista di Uomini e Donne:? Lei tra ledi. (Instagram)Alla fine la verità è emersa: dopo diverse illazioni, sembra ormai chiaro a tutti. La storia d’amore traRanieri, reduci dall’ultima edizione di Uomini e Donne, se mai è davvero iniziata, sarebbe durata pochissimo. In queste ore, tante sono le indiscrezioni emerse e alla fine qualcosa è stata chiarita dalla stessa ex tronista. —>>> Ti potrebbe interessare anche Uomini e Donne,: “Sembriamo sorelle”, ecco chi è La giovane, sicuramente una dei personaggi più discussi tra i protagonisti di Uomini ...