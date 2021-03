Sabrina Ferilli, l’aneddoto su Maria de Filippi: “É accaduto in piena notte” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amiche vere e sincere da tempo Maria de Filippi e Sabrina Ferilli condividono molto del loro rapporto in tv. Queen Mary ha più volte rivelato quanto vuole bene all’attrice romana, la loro amicizia è nata per caso ma con il tempo si è consolidata anche se la conduttrice non manca di tirarle qualche scherzo soprattutto in occasione del debutto dei suoi programmi. Dopo aver fatto da giudice ad Amici nell’edizioni passate la scorsa settimana Sabrina è stata invitata alla prima puntata del talent per parlare della sua nuova fiction Svegliati amore mio in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Ferilli e De Filippi Solonotizie24Sabrina Ferilli irritata a Amici: “Ma che te ridi?” Per Maria de Filippi avere ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amiche vere e sincere da tempodecondividono molto del loro rapporto in tv. Queen Mary ha più volte rivelato quanto vuole bene all’attrice romana, la loro amicizia è nata per caso ma con il tempo si è consolidata anche se la conduttrice non manca di tirarle qualche scherzo soprattutto in occasione del debutto dei suoi programmi. Dopo aver fatto da giudice ad Amici nell’edizioni passate la scorsa settimanaè stata invitata alla prima puntata del talent per parlare della sua nuova fiction Svegliati amore mio in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.e DeSolonotizie24irritata a Amici: “Ma che te ridi?” Perdeavere ...

