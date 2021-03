Repubblica: nuovo contatto tra De Laurentiis e Simone Inzaghi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci sarebbe stato un nuovo contatto tra Aurelio De Laurentiis e il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Lo scrive Repubblica Roma. Che al presidente del Napoli piaccia l’allenatore biancoceleste non è più un mistero. Ma a corteggiarlo c’è anche la Juventus di Agnelli. Il quotidiano parla di un’offerta che Nedved sarebbe pronto a presentare a Inzaghi. “Recentemente ci sarebbe stato un nuovo contatto tra De Laurentiis e Inzaghi: la prima scelta di Simone resta comunque la Lazio. Discorso diverso se certe voci sulla Juve si trasformassero in un’offerta concreta: si parla di un triennale da 2,8 milioni a stagione, più bonus, che Nedved sarebbe pronto a presentare al suo ex compagno in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci sarebbe stato untra Aurelio Dee il tecnico della Lazio,. Lo scriveRoma. Che al presidente del Napoli piaccia l’allenatore biancoceleste non è più un mistero. Ma a corteggiarlo c’è anche la Juventus di Agnelli. Il quotidiano parla di un’offerta che Nedved sarebbe pronto a presentare a. “Recentemente ci sarebbe stato untra De: la prima scelta diresta comunque la Lazio. Discorso diverso se certe voci sulla Juve si trasformassero in un’offerta concreta: si parla di un triennale da 2,8 milioni a stagione, più bonus, che Nedved sarebbe pronto a presentare al suo ex compagno in ...

Advertising

repubblica : La ministra Lamorgese: 'La Ue fermi subito gli sbarchi dalla Libia, ora un nuovo patto sui migranti' - repubblica : Zerocalcare spiega con ironia perché era meglio il lockdown del 2020 - repubblica : Lo scrittore Carofiglio volontario per la sperimentazione di un nuovo vaccino tutto italiano - ImpieriFilippo : RT @capuanogio: Fumata nera nella corsa per i #dirittitv della #SerieA. #Dazn sale a 11 volti ma ne servono altri 3 e bisogna convincere #R… - rep_napoli : Napoli, de Magistris presenta il nuovo assessore: Donatella Chiodo in giunta [di Alessio Gemma] [aggiornamento dell… -