Pd, Marcucci: “Malpezzi capogruppo, non condivido metodo ma ci sia unanimità” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Per l’assemblea di domattina chiedo di sottoscrivere la candidatura di Simona Malpezzi, persona capace che ha maturato le esperienze necessarie per condurre adeguatamente un gruppo centrale nella politica italiana come è e sarà il gruppo PD al Senato”. Così il capogruppo PD al Senato uscente Andrea Marcucci, in conferenza a Palazzo Madama proprio sull’elezione del nuovo presidente dei senatori del Partito Democratico. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Per l’assemblea di domattina chiedo di sottoscrivere la candidatura di Simona Malpezzi, persona capace che ha maturato le esperienze necessarie per condurre adeguatamente un gruppo centrale nella politica italiana come è e sarà il gruppo PD al Senato”. Così il capogruppo PD al Senato uscente Andrea Marcucci, in conferenza a Palazzo Madama proprio sull’elezione del nuovo presidente dei senatori del Partito Democratico.

Advertising

ilfoglio_it : Marcucci pronto a dimettersi da capogruppo al Senato del Pd, dopo un incontro burrascoso con Letta finito a male pa… - pigramano : La #Malpezzi dopo #Marcucci come capogruppo pd al #Senato? Oh, ne avesse scelt* un* simpatic* #Renzi!! - LaPresse_news : Pd, #Marcucci cede l’incarico: “Simona #Malpezzi #Capogruppo dem al Senato” - infoitinterno : Pd, Marcucci: Gruppo sottoscriva candidatura Malpezzi - Lucrezi97533276 : Andrà Simona #Malpezzi al posto di Marcucci . Ovviamente la cosa non mi entusiasma ma il fatto che non ci sia più M… -