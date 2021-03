Papa taglia stipendi ai cardinali | quanto guadagnano?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ll’1 aprile idella Curia romana avrannopiù leggeri. Effetto del Motu proprio delreso noto oggi che riduce gliai porporati, ai capi dicastero. Maguadagna un cardinale? Bisogna fare una distinzione perché un conto sono ie gli arcivescovi delle diocesi in Italia e un altro conto sono i porporati e i capi dicastero della Curia romana. Sono questi ultimi a finire sotto la scure della spending reviewle. Dunque, ie i vescovi che gravitano nelle diocesi italiane (circa 220) dipendono dall’Istituto di sostentamento del clero e, al netto, intorno ai 1.300-1.400 euro al mese (diverso il caso di chi insegna a tempo pieno per cui può contare anche su quelle ...

Il, con un motu proprio ad hoc, ha deciso di tagliare a tempo indeterminato gli stipendi dei cardinali (10 per cento), dei capi dicastero e dei segretari (8 per cento), e di tutti i sacerdoti, i ..."Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale" del Vaticano, sottolineaFrancesco nel Motu proprio.Le misure non toccheranno i dipendenti laici con gli stipendi più bassi. Varicano, "motu proprio" del papa taglia le retribuzioni di cardinali e superiori. Un taglio alle retribuzioni dei cardinali (1 ...Nuova rivoluzione di Papa Francesco: così come afferma la pagina Facebook della CEI – Conferenza Episcopale Italiana riduce gli stipendi di cardinali e superiori. Con lettera apostolica in forma di ...