Mertens | “Credo di poter giocare fino a 40 anni!”

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 24 marzo 2021): “Fare l’allenatore una volta smesso è troppo stressante. I mister sono sempre stanchi” Dries, attaccante del Napoli, dal ritiro con la nazionale del Belgio, in vista degli impegni di qualificazione per i Mondiali in Qatar del 2022, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di HLN, in cui ha parlato del suo presente e del suo futuro, Queste le sue parole: “Fare l’allenatore una volta smesso è troppo stressante. I mister sono sempre stanchi. Per ora voglio continuare a, a voltedilo farea 40 anni, altre penso ‘non ho ancora figli, se mi fermo posso viaggiare per il mondo’. Sarebbe bello scoprire cose nuove anche se ora siamo in una bolla. Dopo il ritiro vivrò in Belgio, vedo troppo poco i miei nipotini. Ho parlato con Kat del nostro ...