Maurizio Crozza, Fratelli di Crozza chiude causa Covid-19: l’annuncio da ITV Movie e Discovery Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Maurizio Crozza non sarà più in onda con il suo Fratelli di Crozza sul canale NOVE. Il motivo dello stop è il Covid-19. La pandemia si sta diffondendo e ha colpito anche alcuni membri dello staff del comico. Crozza era riuscito a resistere finora senza pubblico e con l’orchestra a disposizione a distanza. Le sue imitazioni di personaggi politici e famosi in genere non hanno perso slancio durante la pandemia, anzi. Il comico ha mostrato tutto il suo talento ancora una volta, ma non è bastato. ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso di sospendere Fratelli di Crozza. Nel frattempo, andranno in onda le repliche con gli sketch ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021)non sarà più in onda con il suodisul canale NOVE. Il motivo dello stop è il-19. La pandemia si sta diffondendo e ha colpito anche alcuni membri dello staff del comico.era riuscito a resistere finora senza pubblico e con l’orchestra a disposizione a distanza. Le sue imitazioni di personaggi politici e famosi in genere non hanno perso slancio durante la pandemia, anzi. Il comico ha mostrato tutto il suo talento ancora una volta, ma non è bastato. ITVhanno deciso di sospenderedi. Nel frattempo, andranno in onda le repliche con gli sketch ...

