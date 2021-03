Marta dopo le coltellate esce dal coma: Voglio incontrare mamma e pap (Di mercoledì 24 marzo 2021) Posso solo commentare quanto mi stato riferito dai carabinieri e quanto leggo sui mezzi d'informazione. Si parla di una rapina anche se vi sono aspetti di atipicit della condotta che sfuggono all'... Leggi su corrieredelveneto.corriere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Posso solo commentare quanto mi stato riferito dai carabinieri e quanto leggo sui mezzi d'informazione. Si parla di una rapina anche se vi sono aspetti di atipicit della condotta che sfuggono all'...

Advertising

maccario_marta : RT @fuoridallhype_: Nella notte tra il 24 e 25 novembre Tommaso crolla per la paura di dover stare senza Francesco e il giorno dopo, dopo u… - marta_barone_ : @FrancescaMilana @EmaPaladino Dopo tutta questa fatica intellettuale andrò a dormire. - achillecorea : @marta_barone_ Non a caso il famoso filosofo diceva che bisogna buttare la scala dopo esserci saliti - EmaPaladino : @marta_barone_ Dopo tre minuti dal tweet hai chiuso la scaletta? P.S: va bene, leggerò. - marta_3900 : RT @guestofworld_: Non vorrei farvi piangere ma 4 mesi fa Franci e Tommy parlavano di Auri in veranda dopo il crollo di Tommy. Gli racconta… -