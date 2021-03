Luis Enrique esalta Ibrahimovic | «È ancora un punto fermo»

(Di mercoledì 24 marzo 2021)Zlatan: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico della Spagna sull’attaccante del Milan, in conferenza stampa, parla della probabile presenza diai prossimi europei. «È un giocatore che resta undi riferimento e nonostante l’età le sue virtù sonotante. Arriverà il momento in cui dovremo affrontarlo, sicuramente ha dimostrato di esserein grande forma in Serie A, nonostante l’età, e valuteremo con attenzione la sua eventuale presenza all’Europeo. C’ètempo per affrontarlo, ora mi preoccupo del presente e della gara con la Grecia». Leggi su Calcionews24.com

esalta Zlatan Ibrahimovic: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico della Spagna sull'attaccante del ...Il tecnico della Spagnasi è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Furie Rosse contro la Grecia , valida per la prima giornata della fase a gironi delle Qualificazioni Mondiali 2022 : " ...Luis Enrique, in conferenza stampa, parla della probabile presenza di Ibrahimovic ai prossimi europei. «È un giocatore che resta un punto di riferimento e nonostante l’età le sue virtù sono ancora ...Il ct della Spagna alla vigilia della sfida con la Grecia: "Pedri e Iniesta sono due giocatori diversi. Il portiere agli Europei? Ancora non lo so" ...