Joe Biden e i dem preparano una (difficile) stretta sulle armi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora sangue, ancora morti. È l’ennesima strage, questa volta in Colorado, a riaprire l’eterno dibattito sull’uso e il possesso delle armi negli Stati Uniti. Come riporta l’agenzia LaPresse, è di 10 vittime il bilancio della sparatoria in un supermercato di Boulder: a entrare al King Soopers e aprire il fuoco è stato un 21enne, identificato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora sangue, ancora morti. È l’ennesima strage, questa volta in Colorado, a riaprire l’eterno dibattito sull’uso e il possesso dellenegli Stati Uniti. Come riporta l’agenzia LaPresse, è di 10 vittime il bilancio della sparatoria in un supermercato di Boulder: a entrare al King Soopers e aprire il fuoco è stato un 21enne, identificato InsideOver.

