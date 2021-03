Il Papa taglia gli stipendi del Vaticano | i cardinali guadagneranno il 10% in meno

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La crisi economica colpisce duro anche in, tanto cheFrancesco ha deciso dire glie a tutto il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato e di altri enti collegati. L’annuncio è stato dato dal Pontefice oggi, mercoledì 24 marzo 2021, con una lettera “motu proprio”. Bergoglio spiega che la sforbiciata si rende necessario per “il disavanzo che da diversi anni caratterizza la gestione economica della Santa Sede” e all'”aggravamento di tale situazione a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, che ha inciso negativamente su tutte le fonti di ricavo della Santa Sede e dello Stato della Città del”. Ilsottolinea di aver “ritenuto di dover procedere secondo criteri di ...

Francesco insiste sul fatto che risparmiare denaro non deve significare licenziare i dipendenti, è molto sensibile alla situazione delle famiglie'Il, si sa, non vuole licenziare, ma le spese devono essere contenute. Da qui la decisione di intervenire 'secondo criteri di proporzionalità e progressività' con dei ritocchi che riguardano ...CITTA 'DEL VATICANO (Reuters) - Papa Francesco ha ordinato un taglio del 10% dello stipendio ... Il Vaticano ha annunciato che il Pontefice ha emesso un decreto che introduce tagli proporzionali a ...La crisi economica legata al Covid arriva anche in Vaticano. Papa Francesco con un Motu Proprio ha messo mano ai salari di cardinali e superiori per risollevare i conti vaticani. I porporati dal primo ...