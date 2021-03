Il governo accelera: più vaccini e “presto tutti a scuola”. Venerdì sciopero Dad (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un vertice, ieri, con il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per fare il punto sul piano vaccinale del personale scolastico, che è "un punto cruciale" per un ritorno a scuola in sicurezza e per il quale serve ora "un'operazione diffusa e massiccia"; un incontro oggi con il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli nella sua nuova veste di portavoce del Cts (l'ex, Agostino Miozzo, è già impegnato a Viale Trastevere per mettere a sistema dati e numeri di contagi in classe e vaccinazioni) per ribadire e stringere la collaborazione con gli scienziati. "Stiamo lavorando giorno e notte per la ripartenza" aveva detto ieri il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che oggi al question time della Camera ha ripetuto che l'obiettivo "è riportare tutti gli studenti e i ragazzi, a partire dai bambini, ma ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un vertice, ieri, con il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per fare il punto sul piano vaccinale del personale scolastico, che è "un punto cruciale" per un ritorno ain sicurezza e per il quale serve ora "un'operazione diffusa e massiccia"; un incontro oggi con il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli nella sua nuova veste di portavoce del Cts (l'ex, Agostino Miozzo, è già impegnato a Viale Trastevere per mettere a sistema dati e numeri di contagi in classe e vaccinazioni) per ribadire e stringere la collaborazione con gli scienziati. "Stiamo lavorando giorno e notte per la ripartenza" aveva detto ieri il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che oggi al question time della Camera ha ripetuto che l'obiettivo "è riportaregli studenti e i ragazzi, a partire dai bambini, ma ...

