Grave lutto per Christian De Sica, la famiglia in lacrime: “Mi mancherai, dai un bacio a papà” (Di mercoledì 24 marzo 2021) È recente la notizia del Grave lutto accorso in casa De Sica. Ad avvolgere di tristezza il nucleo domestico del talentuoso Christian De Sica, figlio del colosso del cinema Vittorio De Sica, è stata la dipartita della sorella dell’attore. Emilia De Sica si è spenta all’età di 83 anni. A dare l’annuncio è stato proprio Christian attraverso i canali social. Nel post ambasciatore è comparsa la compianta sorella, in un abbraccio con il padre Vittorio. A corredare l’iconografia ci sono state le parole dell’ultimo saluto dell’attore alla consanguinea, volutamente resi pubblici. Ad accorrere con parole di conforto e condoglianze varie, i numerosi messaggi da parte del pubblico di affezionati che da sempre Christian De ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 24 marzo 2021) È recente la notizia delaccorso in casa De. Ad avvolgere di tristezza il nucleo domestico del talentuosoDe, figlio del colosso del cinema Vittorio De, è stata la dipartita della sorella dell’attore. Emilia Desi è spenta all’età di 83 anni. A dare l’annuncio è stato proprioattraverso i canali social. Nel post ambasciatore è comparsa la compianta sorella, in un abbraccio con il padre Vittorio. A corredare l’iconografia ci sono state le parole dell’ultimo saluto dell’attore alla consanguinea, volutamente resi pubblici. Ad accorrere con parole di conforto e condoglianze varie, i numerosi messaggi da parte del pubblico di affezionati che da sempreDe ...

