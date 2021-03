Etna, nella notte ancora un’eruzione: chiuso lo spazio aereo su Catania (Di mercoledì 24 marzo 2021) PALERMO – Notte di boati e fontane di lava sull’Etna. Il vulcano è tornato protagonista con un nuovo parossismo. Riflettori puntati ancora sul cratere di sud-est che, dopo la classica attività stromboliana registrata nella serata di ieri dagli esperti dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha dato vita a una eruzione con due colate laviche: la principale in direzione della desertica Valle del Bove, che ha raggiunto quota 1.800 metri, e la seconda, meno alimentata, in direzione sud, in area sommitale. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) PALERMO – Notte di boati e fontane di lava sull’Etna. Il vulcano è tornato protagonista con un nuovo parossismo. Riflettori puntati ancora sul cratere di sud-est che, dopo la classica attività stromboliana registrata nella serata di ieri dagli esperti dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha dato vita a una eruzione con due colate laviche: la principale in direzione della desertica Valle del Bove, che ha raggiunto quota 1.800 metri, e la seconda, meno alimentata, in direzione sud, in area sommitale.

Advertising

HnnIbl1 : @MediasetTgcom24 Bello... eccerto... ma pure lo spettacolo che sta dando la regione Lombardia con i disservizi sani… - mitchLAURENZANA : RT @CosaInTendenza: Alle 07:00 #Etna è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 6 Tweet in evidenza per l'hashtag #Etna h… - CosaInTendenza : Alle 07:00 #Etna è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 6 Tweet in evidenza per l'hashtag… - CosaInTendenza : Alle 06:01 #Etna è entrato nella TOP 5 delle tendenze Italia alla posizione 5 Tweet in evidenza per l'hashtag #Etna - ACarreca : Etna: bagliori nella notte #etna #eruzione #vulcano #colatalavica -