Dl sostegni | l’imprenditore a La7 | “Ristori? Con Conte ci arrivava di più Non è nemmeno paragonabile a quello che ci aspettiamo ora”

"Decreto sostegni? A conti fatti, vi posso garantire che il ristoro che arriverà, quando arriverà, non sarà avvicinabile neanche lontanamente a quello che è arrivato a novembre col governo Conte Due". Sono le parole pronunciate a "L'aria che tira" (La7) dall'imprenditore Alessandro Villamaina, titolare di alcuni importanti ristoranti a Roma. Il ristoratore aggiunge: "Noi siamo chiusi la sera dalla fine di ottobre, cioè da ben 5 mesi. L'ultimo ristoro arrivato a novembre è il doppio di quello che abbiamo ricevuto a luglio. L'ulteriore ristoro, di cui Conte parlava e che doveva arrivare entro il 31 gennaio, è stato ovviamente posticipato, perché hanno fatto cadere il governo". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

