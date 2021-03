Covid | scoperto farmaco che ‘intrappola’ il virus

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 marzo 2021)uncapace di intrappolare ilSars-CoV-2 nelle cellule infettate impedendogli di uscire e moltiplicarsi. Si chiama Indolo-3 Carbinolo (I3C) ed è un composto naturale che potrebbe essere utilizzabile come antivirale contro-19. Grazie a uno studio internazionale pubblicato sulla rivista ‘Cell Death & Disease’ (Nature) e coordinato da Giuseppe Novelli (Università di Roma Tor Vergata – Università del Nevada, Usa) e Pier Paolo Pandolfi (Università di Torino – Università del Nevada, Usa), in collaborazione con l’ospedale Bambino Gesù, l’Istituto Spallanzani, l’università San Raffaele e diverse Istituzioni Usa (Harvard, Yale, Rockfeller, Nih, Mount Sinai, Boston University), canadesi (University of Toronto) e francesi (Inserm Parigi, Hôpital Avicenne), è stata identificata una classe di ...