**Covid: dopo approvazione Ema al via in Baviera produzione vaccino Sputnik per Ue** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mosca, 24 mar. (Adnkronos/Dpa) – L’azienda farmaceutica R-Pharm inizierà a produrre il vaccino Sputnik V nell’impianto di Illertissen, in Baviera, ai primi di giugno, ha reso noto il responsabile della direzione economia della salute della società russa, Aleksandr Bykov, in una intervista all’agenzia di stampa “Dpa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mosca, 24 mar. (Adnkronos/Dpa) – L’azienda farmaceutica R-Pharm inizierà a produrre ilV nell’impianto di Illertissen, in, ai primi di giugno, ha reso noto il responsabile della direzione economia della salute della società russa, Aleksandr Bykov, in una intervista all’agenzia di stampa “Dpa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - Agenzia_Ansa : Dopo quelle inglese e brasiliana, in Sardegna è presente anche la variante sud africana del Covid. A confermarlo è… - LegaSalvini : #Storace: “Un anno fa Scanzi diceva che il Covid era un raffreddore. Un anno dopo salta la fila per vaccinarsi” - detossinata : RT @spinax64: E te credo! È stato chiamato dal Sud Africa per combattere il covid ma dopo pochi gg l’ha preso. Ha speso 21 mln per un osped… - WitCronache : ?? 'L'obiettivo è arrivare a vaccinare mezzo milione di persone al giorno per evitare un nuovo #lockdown attraverso… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid dopo Draghi al Senato: "L'obiettivo da raggiungere è mezzo milione di vaccini al giorno" ... ovvero speriamo subito dopo Pasqua". "Il governo intende assicurare la massima trasparenza sui ...di Sanità - ha citato il presidente del Consiglio - ha stimato che il numero di nuovi casi di Covid - ...

Addio al fair play finanziario Dal congelamento alla cancellazione, dopo 10 anni il Fair Play Finanziario come lo conosciamo oggi potrebbe andare in soffitta. Domani ... frutto anche della crisi economica dovuta al Covid, mette ...

Coronavirus, governo: riapertura dopo Pasqua o proroga delle misure anti-covid Il Sole 24 ORE Draghi al Senato prima del vertice Ue: il messaggio di fiducia In vista del Consiglio europeo programmato per domani, il premier Mario Draghi si presenta in Senato per fare il punto sui temi che affronterà con i ...

Scuole chiuse, mamma interrompe le lezioni della figlia in Dad: maestra chiama i carabinieri Interrompe improvvisamente la lezione in Dad della figlia, che frequenta la scuola elementare, e mette in allarme la maestra che, preoccupata dal gesto repentino della donna, lancia l'allarme ...

... ovvero speriamo subitoPasqua". "Il governo intende assicurare la massima trasparenza sui ...di Sanità - ha citato il presidente del Consiglio - ha stimato che il numero di nuovi casi di- ...Dal congelamento alla cancellazione,10 anni il Fair Play Finanziario come lo conosciamo oggi potrebbe andare in soffitta. Domani ... frutto anche della crisi economica dovuta al, mette ...In vista del Consiglio europeo programmato per domani, il premier Mario Draghi si presenta in Senato per fare il punto sui temi che affronterà con i ...Interrompe improvvisamente la lezione in Dad della figlia, che frequenta la scuola elementare, e mette in allarme la maestra che, preoccupata dal gesto repentino della donna, lancia l'allarme ...