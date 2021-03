Bertolaso contestato a Codogno | “Vergogna | dimettiti” Lui risponde a chi lo critica | “Mi chiamo Guido | il disguido accade”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa mattinaha fatto visita al nuovo hub vaccinale del palasport di. All’ingresso è statoda un cittadino che ha urlato contro il consulente della giunta Fontana chiedendo le dimissioni sue e dei vertici della Regione Lombardia. “Sono qui non solamente per chiedere scusa – ha spiegato– ma per fare in modo che le cose funzioni meglio rispetto a prima e questo stando grazie a un gioco di squadra di una realtà lombarda che non ha nulla da imparare da nessun altro”. E quando gli si chiede se la responsabilità dei disservizi del sistema di prenotazione di Aria: “Abbiamo già parlato abbastanza, io sono solo un semplice consulente, che cos’altro volete da me?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.