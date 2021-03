Barbara d’Urso interrompe la collaborazione con LaPresse (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo scoop professionale nella carriera della conduttrice Barbara d’Urso che ha recentemente detto addio alla collaborazione con LaPresse. Barbara d’Urso, nuovo scoop professionale: addio a LaPresse su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo scoop professionale nella carriera della conduttriceche ha recentemente detto addio allacon, nuovo scoop professionale: addio asu Notizie.it.

Advertising

Feversinger : @esterviola Come una Barbara D'Urso qualsiasi - GFScavuzzo : Peggio dei programmi di Barbara d’Urso, solo Roberto Benigni che legge #Dante.* #freeAlighieri #Dantedi *la Comm… - MarisaBoso : RT @Siciliano741: Presidente @GiuseppeConteIT si al dialogo col PD,no alla sottomissione Se non vogliono la Raggi quelli nella giunta Zinga… - lvoir : RT @Siciliano741: Presidente @GiuseppeConteIT si al dialogo col PD,no alla sottomissione Se non vogliono la Raggi quelli nella giunta Zinga… - Anna23149966 : Oltre a Barbara d urso ora anche rtl ci usa per gli ascolti, cos era questa intervista di 30 secondi? ?? #pierxrtl… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso “Sarà al serale di Amici 20” Maria De Filippi | il colpaccio è servito | pubblico in estasi per la notizia Zazoom Blog