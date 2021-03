“A fine lockdown rischio nuovi casi di meningite” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con la fine del lockdown e il calo delle vaccinazioni obbligatorie in era Coronavirus, in Italia si corre il rischio di nuovi casi di meningite. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Ennio De Gregorio, head of research and development center, Gsk Vaccines Italy, tra i relatori del webinar ‘La vaccinazione antimeningococcica nell’era Covid-19’. “La consapevolezza dell’importanza dei vaccini – dice De Gregorio – crescerà dopo l’emergenza Covid e potrebbe sicuramente aumentare l’accettazione dei vaccini, ma l’effetto lo vedremo tra diversi mesi mentre l’impatto del calo delle vaccinazioni obbligatorie, tra cui la meningite ma non solo, sarà alto perché molte persone saranno più suscettibili alla fine del lockdown. Il mio timore è che sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con ladele il calo delle vaccinazioni obbligatorie in era Coronavirus, in Italia si corre ildidi. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Ennio De Gregorio, head of research and development center, Gsk Vaccines Italy, tra i relatori del webinar ‘La vaccinazione antimeningococcica nell’era Covid-19’. “La consapevolezza dell’importanza dei vaccini – dice De Gregorio – crescerà dopo l’emergenza Covid e potrebbe sicuramente aumentare l’accettazione dei vaccini, ma l’effetto lo vedremo tra diversi mesi mentre l’impatto del calo delle vaccinazioni obbligatorie, tra cui lama non solo, sarà alto perché molte persone saranno più suscettibili alladel. Il mio timore è che sarà ...

