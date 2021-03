Vela | sfuma il pass Olimpico per le azzurre della classe 49er FX

(Di martedì 23 marzo 2021) Lanzarote International Regatta, le italianeFX dicono addio alla Final Gold: niente skiff femminilea Tokyo Terzo giornoLanzarote International Regatta, ultima tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le classiFX e Nacra 17. E’ il giorno delle prime sentenze, e per laazzurra non sono buone notizie. Dopo le ultime tre prove di batteria, tutti gli equipaggi delle veliste italiane nellaFX restano fuori dalla prima metàclassifica e quindi dalla Finale Gold.FX: Italia dice addio Di fatto l’Italia dice definitivamente addio ai Giochi di Tokyo nella disciplina ...

Advertising

CentotrentunoC : #AmericasCup VELA #LunaRossa si arrende dopo le regate entusiasmanti che hanno tenuto svegli migliaia e migliaia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela sfuma

Nautica Report

23/03/2021 Lanzarote Day 3:il pass olimpico per le azzurre nella classe 49er FX. Tutti gli equipaggi italiani in ... E' il giorno delle prime sentenze, e per laazzurra non sono buone notizie....una brusca frenata in scia alle perdite di New York e terminano gli scambi con forti Calil'...di dollari il francese gli anni ha vinto il l'epica circumnavigazione della terra in barca ain ...E’ il giorno delle prime sentenze, e per la vela azzurra non sono buone notizie. Dopo le ultime tre prove di batteria, tutti gli equipaggi delle veliste italiane nella classe 49er FX restano fuori ...Sfumata la possibilità di diventare Challenger of Record della prossima edizione, il Team Alinghi resta comunque in attesa di capire i nuovi programmi della 37ma America's Cup per poi decidere il da f ...