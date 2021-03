Uomini e Donne, Gemma cade in studio: polemiche per la reazione di Tina (Di martedì 23 marzo 2021) A breve, come è stato reso noto dalle anticipazioni, vedremo in onda una puntata di Uomini e Donne nella quale Gemma Galgani cadrà rovinosamente a terra nel fare la passerella che porta da dietro le quinte al centro studio. Maria De Filippi, allarmata, ha subito notato che la dama si era sbucciata le ginocchia e così l’ha fatta andare dietro le quinte a medicarsi e riprendersi dallo spavento. In molti hanno però sottolineato il comportamento dell’acerrima nemica di Gemma, l’opinionista Tina Cipollari. Anziché star zitta davanti a un incidente che poteva anche avere conseguenze ben più pesanti di un ginocchio sbucciato, dal momento che – non dimentichiamolo – la Galgani ha 71 anni, Tina ha riso a crepapelle e anzi ha continuato a prendere in giro Gemma ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 marzo 2021) A breve, come è stato reso noto dalle anticipazioni, vedremo in onda una puntata dinella qualeGalgani cadrà rovinosamente a terra nel fare la passerella che porta da dietro le quinte al centro. Maria De Filippi, allarmata, ha subito notato che la dama si era sbucciata le ginocchia e così l’ha fatta andare dietro le quinte a medicarsi e riprendersi dallo spavento. In molti hanno però sottolineato il comportamento dell’acerrima nemica di, l’opinionistaCipollari. Anziché star zitta davanti a un incidente che poteva anche avere conseguenze ben più pesanti di un ginocchio sbucciato, dal momento che – non dimentichiamolo – la Galgani ha 71 anni,ha riso a crepapelle e anzi ha continuato a prendere in giro...

