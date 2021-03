Telegram fa concorrenza a Clubhouse. Nascono le chat vocali (Di martedì 23 marzo 2021) A pochi mesi dall’esplosione di Clubhouse, che a febbraio contava 8 milioni di download, la passione per dirette audio contagia social e piattaforme di messaggistica istantanea. L’ultima a offrire un servizio simile è Telegram, che il 19 marzo ha reso disponibile un aggiornamento con cui aggiunge le chat vocali, definite “uno strato di conversazione reale” ai gruppi Telegram (disponibili già da dicembre) ma che diventano ora “disponibili anche nei canali – e non avranno limiti sul numero dei partecipanti”. “Questo aggiornamento – si legge ancora nelle news di Telegram – introduce anche le chat vocali registrabili, le liste dei partecipanti con maggiori dettagli, delle meccaniche per ‘alzare la mano’, i link di invito per speaker e ascoltatori, i titoli ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) A pochi mesi dall’esplosione di, che a febbraio contava 8 milioni di download, la passione per dirette audio contagia social e piattaforme di messaggistica istantanea. L’ultima a offrire un servizio simile è, che il 19 marzo ha reso disponibile un aggiornamento con cui aggiunge le, definite “uno strato di conversazione reale” ai gruppi(disponibili già da dicembre) ma che diventano ora “disponibili anche nei canali – e non avranno limiti sul numero dei partecipanti”. “Questo aggiornamento – si legge ancora nelle news di– introduce anche leregistrabili, le liste dei partecipanti con maggiori dettagli, delle meccaniche per ‘alzare la mano’, i link di invito per speaker e ascoltatori, i titoli ...

