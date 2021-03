Sparatoria in un supermercato: ci sono 10 morti, le prime notizie (Di martedì 23 marzo 2021) Nuova Sparatoria di massa negli USA, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di un supermercato. L’uomo è finito in manette, ma il bilancio è drammatico. L’allarme è scattato poco dopo le 14:30 locali, quando il primo agente è arrivato sulla scena. Sparatoria in un supermercato La Sparatoria è avvenuta in un supermercato in Colorado. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla armato di un fucile AR-15, riporta la Cnn, in un supermercato di Boulder. Il bilancio al momento parla di 10 morti, tra cui un agente di polizia di 51 anni, Eric Talley. L’uomo era stato tra i primi ad intervenire sulla scena dopo l’arrivo delle prime segnalazioni e richieste di soccorso dal luogo della Sparatoria. Stando a quanto viene ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) Nuovadi massa negli USA, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di un. L’uomo è finito in manette, ma il bilancio è drammatico. L’allarme è scattato poco dopo le 14:30 locali, quando il primo agente è arrivato sulla scena.in unLaè avvenuta in unin Colorado. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla armato di un fucile AR-15, riporta la Cnn, in undi Boulder. Il bilancio al momento parla di 10, tra cui un agente di polizia di 51 anni, Eric Talley. L’uomo era stato tra i primi ad intervenire sulla scena dopo l’arrivo dellesegnalazioni e richieste di soccorso dal luogo della. Stando a quanto viene ...

