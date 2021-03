Simone Inzaghi è pronto a lasciare Roma: i possibili sostituti (Di martedì 23 marzo 2021) Inzaghi e Lotito devono ancora incontrarsi per definire i dettagli di un eventuale rinnovo di contratto, ma non è escluso un addio dell’allenatore. Il periodo di pausa per le nazionali arriva in un momento utile a molte squadre e la Lazio fa sicuramente parte del lotto. Nel corso della prossima settimana potrebbe finalmente presentarsi l’occasione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 marzo 2021)e Lotito devono ancora incontrarsi per definire i dettagli di un eventuale rinnovo di contratto, ma non è escluso un addio dell’allenatore. Il periodo di pausa per le nazionali arriva in un momento utile a molte squadre e la Lazio fa sicuramente parte del lotto. Nel corso della prossima settimana potrebbe finalmente presentarsi l’occasione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Simone Inzaghi Benevento, Inzaghi: "Così è nata la vittoria sulla Juventus. Pirlo deve stare tranquillo" Pippo Inzaghi parla poi del suo futuro e di quello del fratello Simone, allenatore della Lazio: 'Di Simone non so, anche se fatico a vederlo lontano dalla sua Lazio. Quanto a me, penso solo a questo ...

Lazio - Inzaghi, trattativa congelata: la situazione ... collegando le nostre considerazioni all'eventualità di una mancata qualificazione alla prossima Champions League : il proseguimento del rapporto tra la Lazio e Simone Inzaghi non appare più così ...

Commisso: Pronti quattro milioni di euro per Simone Inzaghi fiorentinanews.com Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata È la prima scelta del presidente della Lazio per sostituire Simone Inzaghi. La situazione Ore 9.23 – Sei intenditore di ippica? – Se la Juventus dovesse decidere di cambiare, il nome più probabile è ...

Il retroscena di Inzaghi su Juve-Benevento: "Agnelli mi ha fatto i complimenti" Filippo Inzaghi svela il gesto di Andrea Agnelli dopo il ko della Juventus col Benevento: "E' venuto negli spogliatoi, un gran signore".

