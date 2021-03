Serie A, Lega assegna all’unanimità a CBS i diritti tv internazionali USA (Di martedì 23 marzo 2021) L’Assemblea della Lega Serie A ha assegnato all’unanimità i diritti audiovisivi internazionali per il territorio Usa a CBS. L’Assemblea si è svolta nella giornata di martedì 23 marzo e ha visto partecipare, in colLegamento video, tutte le 20 Società della massima Serie del campionato italiano di calcio. “Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi di Campionato e Coppa Italia, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore DeLegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, “in un’area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) L’Assemblea dellaA hatoaudiovisiviper il territorio Usa a CBS. L’Assemblea si è svolta nella giornata di martedì 23 marzo e ha visto partecipare, in colmento video, tutte le 20 Società della massimadel campionato italiano di calcio. “Siamo molto soddisfatti per averto iaudiovisivi di Campionato e Coppa Italia, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Deto dellaA Luigi De Siervo, “in un’area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri ...

