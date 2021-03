Paolo Bonolis svela il suo “rapporto” difficile (Di martedì 23 marzo 2021) Paolo Bonolis, conduttore di successi tv come “Avanti un altro!” e “Ciao Darwin” su Canale 5, ha più volte parlato del suo rapporto “difficile” con il cellulare e il mondo digitale. Che cosa ha detto il presentatore? Come sta cercando di educare i suoi figli, nati e cresciuti in un contesto fortemente tecnologico? Due mondi che finora non si sono incontrati e che difficilmente si incontreranno in futuro. Si Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 23 marzo 2021), conduttore di successi tv come “Avanti un altro!” e “Ciao Darwin” su Canale 5, ha più volte parlato del suo” con il cellulare e il mondo digitale. Che cosa ha detto il presentatore? Come sta cercando di educare i suoi figli, nati e cresciuti in un contesto fortemente tecnologico? Due mondi che finora non si sono incontrati e che difficilmente si incontreranno in futuro. Si Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_unsaidemily : RT @103puntifelici: Io che penso di essere una sottona di merda di Tommaso ma poi vedo la moglie di Paolo Bonolis e penso di essere in buon… - Ilaria592548782 : La sottonaggine della moglie di Paolo Bonolis mi fa VOLARE È una di noi ? #TZVIP - zazoomblog : “Vi devo chiedere scusa”. Paolo Bonolis rosso per l’imbarazzo: tutto troppo ‘hot’ - #chiedere #scusa”. #Paolo… - giovanna30573 : RT @103puntifelici: Io che penso di essere una sottona di merda di Tommaso ma poi vedo la moglie di Paolo Bonolis e penso di essere in buon… - Reberebby215 : RT @103puntifelici: Io che penso di essere una sottona di merda di Tommaso ma poi vedo la moglie di Paolo Bonolis e penso di essere in buon… -