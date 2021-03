Operazione antidroga 22 arresti

(Di martedì 23 marzo 2021) Una vera e propria piazza di spaccio gestita da una organizzazione criminale senza scrupoli, quella sgominata oggi dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, grazie ad un’articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. A fare da teatro a questa maxi, il popoloso quartiere di Ponte di Nona, una delle periferie della Capitale, diventato negli ultimi anni, soprattutto nell’area delle case popolari, un vero e proprio market della droga a cielo aperto. I Carabinieri hanno accertato l’esistenza di una associazione criminale composta da quattro livelli, organizzati in maniera piramidale. I due capi e promotori, soggetti giovanissimi ma con un curriculum criminale di tutto rispetto, avevano creato un vero e proprio sistema in cui tutti gli operanti avevano un loro ruolo, come un grande ...

Una vera e propria piazza di spaccio, gestita da un'organizzazione criminale senza scrupoli nel popoloso quartiere romano di Ponte di Nona, è stata scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli ...Roma " "La Lega esprime la propria profonda gratitudine ai magistrati e alle forze di polizia per l'anticrimine che ha smantellato la centrale di spaccio in zona Ponte di Nona. Contro i mercanti di morte ci vuole il pugno di ferro e la Lega sara' sempre al fianco degli uomini e delle ...All’ operazione hanno partecipato oltre 100 finanzieri, unità cinofile antidroga e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como. Ti piacerebbe entrare a far parte della redazione ...I militari, nel corso di un controllo nel Golfo di Policastro, hanno fermato un 26enne. Il giovane, a bordo della sua auto, si trovava presumibilmente sotto effetto di droga. I Carabinieri lo hanno in ...