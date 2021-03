MEF | il 26 marzo asta BOT semestrali per 6 miliardi

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che venerdì 26andranno indi euro di BOT a 6 mesi. Il regolamento dei Buoni, durata 183 giorni e scadenza 30 settembre, è fissato per il 31, data in cui vengono a scadere titoli analoghi per 6,5di euro.

Il regolamento dei Buoni, durata 183 giorni e scadenza 30 settembre, è fissato per il 31, data in cui vengono a scadere titoli analoghi per 6,5 miliardi di euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che venerdì 26 marzo andranno in asta 6 miliardi di euro di BOT a 6 mesi.