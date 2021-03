Le incoerenze di Attilio Fontana nel commissariamento di Aria

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021)voleva un’nuova, ma la sua decisione è ricca die di decisione che appaiono stantie. Ieri la decisione di chiedere – e pretendere – un passo indietro da parte del consiglio di amministrazione della Società che, tra le tante cose, ha anche gestito (male) la piattaforma di prenotazione per la fase-1 e 2 della campagna vaccinale in Lombardia. A saltare, dunque, è stata la testa del presidente Francesco Ferri, uomo forte vicino a Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Un addio, coatto, che apre le porte al “leghista” Lorenzo Gubian, già direttore generale da diversi mesi. Un rinnovamento dimezzato, con il Carroccio che si salva in corner, nonostante la società sia stata fortemente voluta proprio dal partito guidato da Matteo Salvini., il ...