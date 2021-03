Lazio arancione prima di Pasqua? Omceo Roma frena sulla data del 29 marzo: ‘Rt a 0,95 non attendibile’ (Di martedì 23 marzo 2021) La Regione Lazio è in zona rossa dal 15 marzo scorso e l’ottimismo dell’Assessore alla Sanità D’Amato che, qualche giorno fa aveva dichiarato che l’Rt è in calo e che “non c’è una situazione critica sul tasso di occupazione dei posti letto in area medica e di terapia intensiva”, aveva fatto ben sperare. Dati che avrebbero potuto consentire al Lazio di passare in fascia arancione, con un lieve allentamento delle misure, non prima del 29 marzo. Pochi giorni di “eventuali aperture” perché poi dal 3 aprile tutta l’Italia si “tingerà” di rosso, una stretta voluta dal governo per arginare la diffusione del virus. Leggi anche: Si può andare a trovare amici e parenti in zona rossa? Regole e divieti validi fino a Pasqua Va specificato che per “il cambio di colore” bisogna far ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) La Regioneè in zona rossa dal 15scorso e l’ottimismo dell’Assessore alla Sanità D’Amato che, qualche giorno fa aveva dichiarato che l’Rt è in calo e che “non c’è una situazione critica sul tasso di occupazione dei posti letto in area medica e di terapia intensiva”, aveva fatto ben sperare. Dati che avrebbero potuto consentire aldi passare in fascia, con un lieve allentamento delle misure, nondel 29. Pochi giorni di “eventuali aperture” perché poi dal 3 aprile tutta l’Italia si “tingerà” di rosso, una stretta voluta dal governo per arginare la diffusione del virus. Leggi anche: Si può andare a trovare amici e parenti in zona rossa? Regole e divieti validi fino aVa specificato che per “il cambio di colore” bisogna far ...

