Jamie Foxx sarà Mike Tyson nella miniserie dedicata a "The Baddest Man on the Planet" (Di martedì 23 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=rMaSYy9YVGI Una vita piena di traguardi e contraddizioni, avventure e controversie, come quella del celebre pugile Mike Tyson, è materiale degno di un grande adattamento sullo schermo. E, in effetti, sono anni che si prova a mettere in piedi un film che la racconti per bene. Ora, abbandonata l'idea di portare The Baddest Man on the Planet al cinema, la sua esistenza burrascosa diventerà una miniserie con protagonista Jamie Foxx, da anni interessato al ruolo. A dirigerlo, il regista Antoine Fuqua, noto per Training Day e The Equalizer. Fra i produttori figura anche Martin Scorsese. Lo show sta attualmente cercando un network o una piattaforma di streaming interessata ad acquisirlo, il che probabilmente succederà a breve visto che ora la ...

