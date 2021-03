Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (23/03/21) (Di martedì 23 marzo 2021) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 23 marzo 2021) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

infoitcultura : Isola 14, scintille tra Soleil Sorge e i suoi ex compagni | Isa e Chia - infoitcultura : Isola 15, il riassunto della terza puntata | Isa e Chia - Alisia_be_loved : @__Kekka___ Io feci un tweet contro concetta che finí anche su isa&chia e siti vari, ho temuto di dover vendere casa per pagarmi la cauzione - infoitcultura : Isola 15, tampone negativo per Elettra Lamborghini | Isa e Chia - Ungioco_gfvip : Esercito a rapporto sotto il post di isa e Chia. Ci sono le ?? #prelemi -