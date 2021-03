Gwyneth Paltrow: "Essere famosi è una cosa terribile" (Di martedì 23 marzo 2021) Gwyneth Paltrow ha parlato di quanto sia insolito Essere una celebrità al giorno d'oggi durante una puntata del podcast di Anna Faris. Durante un'intervista Gwyneth Paltrow ha descritto alcuni aspetti della sua fama, specificando quanto sia insolito Essere una celebrità al giorno d'oggi: "Credo che Essere famosi sia una cosa terribile. Sono stata sotto i riflettori per così tanti anni, per metà della mia vita oserei dire, la metà ben nota, diciamo tutta la mia vita da adulta." "Quindi non so cosa significhi Essere una persona adulta senza senza Essere famosa e senza tutti quei fantastici ed orribili problemi che fanno parte della vita di un individuo ben noto." La ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021)ha parlato di quanto sia insolitouna celebrità al giorno d'oggi durante una puntata del podcast di Anna Faris. Durante un'intervistaha descritto alcuni aspetti della sua fama, specificando quanto sia insolitouna celebrità al giorno d'oggi: "Credo chesia una. Sono stata sotto i riflettori per così tanti anni, per metà della mia vita oserei dire, la metà ben nota, diciamo tutta la mia vita da adulta." "Quindi non sosignifichiuna persona adulta senza senzafamosa e senza tutti quei fantastici ed orribili problemi che fanno parte della vita di un individuo ben noto." La ...

