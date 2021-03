Covid Fvg | oggi 311 contagi e 22 morti | dati 23 marzo

(Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 311 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 23. Si registrano altri 19, a cui si aggiungono altri 2 decessi risalenti a febbraio e un altro dell’11. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.764 tamponi molecolari con un tasso di positività del 4,59%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo affermano i consiglieri del gruppo del Pd commentando le comunicazioni del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga sull'emergenza19. "Come consiglieri, riceviamo quotidianamente ...Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività aldi un'ostetrica, un infermiere e due operatori socio ...Sono 311 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano altri 19 morti, a cui si aggiungono altri 2 decessi risalenti a febbraio e un al ...Palmanova, 23 mar - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.764 tamponi molecolari sono stati rilevati 311 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,59%. Sono inoltre 3414 i test ...