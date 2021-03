Covid e resti archeologici | la metropolitana M4 aprirà in ritardo

Advertising

SimoneBrisi : @Enrico1306 Lo scrivono praticamente tutte le settimane. Io spero resti. Come è stato fatto con altri giocatori che… - alessandrino_l : @giamp9000 @SkyTG24 @Ryanair_IT Fa pure. Astrazeneca e Pfizer sono state molto chiare: siamo noi la fase 3 della sp… - alessandrino_l : @biabotto @SkyTG24 Fa pure. Astrazeneca e Pfizer sono state molto chiare: siamo noi la fase 3 della sperimentazione… - alessandrino_l : @AlessandroVi69 @SkyTG24 Genio sei tu. Astrazeneca e Pfizer dicono chiaramente che siamo noi la fase 3 della sperim… - Monica72307131 : @mgmaglie Ma letta lo sa che c’é una pandemia in corso e che molti suoi amici immigrati sono positivi al covid ed e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid resti

IL GIORNO

La tratta conclusiva della M4, che arriverà al capolinea di San Cristoforo è quella che sconta i ritardi più pesanti perché ai tre mesi dovuti alsi devono sommare quelli dovuti ai ritrovamenti ...Ci leggo il tempo presente, il cosiddetto anno del, in cui ci siamo dovuti "rifugiare" nella ... come non dipendere da un influencer e come fare in modo che tuttouna chiara opportunità?".Luca Zaia salta la diretta oggi, martedì 23 marzo 2021, e le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto sono state date dall'assessore Lanzarin. La conferenza è ...La ministra della Famiglia, Elena Bonetti ha chiesto di «rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria» dopo Pasqua anche nelle zone rosse, «complice l’aumento del ...