Clubhouse per Android: il virus BlackRock miete vittime (Di martedì 23 marzo 2021) Clubhouse, il nuovo social network che ha avuto un successo clamoroso nelle ultime settimane è attualmente oggetto di un importante tentativo di truffa: un falso sito sta offrendo una versione Android fasulla con all’interno un potente malware. Utenti Android nella morsa di un virus Clubhouse è attualmente disponibile solo per gli utenti iOS, ma gli hacker hanno recentemente creato un falso sito volto a raccogliere dati dagli utenti che vorrebbero utilizzare l’app su Android. Il sito in questione è joinClubhouse.mobi. Da non confondere con il vero sito joinClubhouse.com. Quando qualcuno vuole scaricare l’app per Android e clicca su “Installa su Google Play“, viene immediatamente scaricato un malware. Chiamato ... Leggi su helpmetech (Di martedì 23 marzo 2021), il nuovo social network che ha avuto un successo clamoroso nelle ultime settimane è attualmente oggetto di un importante tentativo di truffa: un falso sito sta offrendo una versionefasulla con all’interno un potente malware. Utentinella morsa di unè attualmente disponibile solo per gli utenti iOS, ma gli hacker hanno recentemente creato un falso sito volto a raccogliere dati dagli utenti che vorrebbero utilizzare l’app su. Il sito in questione è join.mobi. Da non confondere con il vero sito join.com. Quando qualcuno vuole scaricare l’app pere clicca su “Installa su Google Play“, viene immediatamente scaricato un malware. Chiamato ...

Advertising

marcobardazzi : Twitter domani compie 15 anni. È ancora un adolescente, come tutti i social. Ha un fratello maggiore invadente (Fac… - vincos : RT @vincos: #Clubhouse ci vorranno ancora un paio di mesi per la versione Android. ??Domani sera riproviamo #TwitterSpaces intorno alle 19?… - cellicom : L’applicazione ufficiale di Clubhouse per Android richiederà ancora “un paio di mesi” - apeindiana : nel #turismo: dobbiamo avere progetti competitivi per affrontare la montagna di soldi che arriveranno da UE. Si dov… - EsthDay : lucarinigiac: Ed ecco che Telegram si trasforma in Clubhouse | Telegram lancia una chat vocale in stile Clubhouse s… -