Ciclismo | Settimana Internazionale | Coppi e Bartali al via oggi

(Di martedì 23 marzo 2021) A Gatteo 25 squadre, con 9 World Team, per un totale 171 atleti per l’edizione 2021 della, martedì 23 marzo, si apre a Gatteo la, gara promossa dal Gruppo Sportivo Emilia che si concluderà sabato 27 marzo a Forlì. La gara prevede cinque tappe, tra cui la prima divisa in due semitappe: in mattinata 97 chilometri con partenza e arrivo a Gatteo, il pomeriggio una cronosquadre da 10,8 chilometri con partenza e arrivo, anche in questo caso, a Gatteo. La prima semitappa si corre sulle strade dell’Unione dei Comuni del Rubicone (Gatteo, Gambettola, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone), attraversando alcuni tratti dei comuni di ...

news_rimini : Ciclismo: scatta la Settimana Internazionale Coppi e Bartali - Gatteo - Sport - MichGPS : #CoppieBartali Martedì 23 marzo: 1^ semitappa, Gatteo – Gatteo 97,8 km; 2^ semitappa: Gatteo – Gatteo (cronosquadre… - cyclingoo : ?? Presentazione Percorso e Favoriti Settimana Coppi e Bartali 2021 / By @spaziociclismo - DagninoJuan : Este martes se inicia la Settimana Internazionale Coppi e Bartali con @EduSepulvedaARG en el Androni, equipo Pro Te… - ecuaciclismo : RT @Noticiclismo1: ????Settimana Inter. Coppi e Bartali 2021 (Etapa 1A) ??Gatteo ??Gatteo ??97.8 Km ?9:20 – 11:36 GMT ??Longiano x3 (1.2Km al 7.… -

... da inizio territorio comunale; · Via Ranco; · Via Parco del Marano fino al confine di Stato con la Repubblica di San Marino; LaInternazionale Coppi e Bartali è una gara autorizzata dalla ...- Le strade toscane del "Per sempre Alfredo" non hanno portato i risultati sperati, ... dove l'atleta di casa, Manuel Senni di Amore & Vita, sarà impegnato in questacon la maglia ...Il territorio del comune di Coriano sarà interessato dal passaggio dalla gara ciclistica “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” con la seconda, terza tappa e quarta tappa , in programma mercoledì ...Al via oggi, martedì 23 marzo, l'edizione 2021 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, si concluderà sabato 27 marzo.