Chi è Lisa Niemi | la moglie di Patrick Swayze?

Nata a Houston il 26 maggio del 1956, Lisa Niemi – all'anagrafe Lisa Anne HaapaNiemi – è un'attrice e ballerina statunitense. Nota anche per essere stata la moglie dell'attore Patrick Swayze. Lisa è di origini finlandesi, data la provenienza dei genitori, Edmond Melvin HaapaNiemi ed Edna Karin Hyttinen. Vita e carriera di Lisa Niemi Sono gli inizi degli anni '70, quando la giovane – a soli 14 anni – decide di iscriversi alla scuola di ballo della sua città, di proprietà della madre di Patrick Swayze. E sarà proprio qui, infatti, che i due si incontreranno per la prima volta. Tempo cinque anni e la coppia si sposa, per poi trasferirsi a New York in cerca di ...

