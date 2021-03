Cesena, omelia choc di don Paolo: "Vaccini prodotti con parti di feti vivi abortiti" (Di martedì 23 marzo 2021) “In questi mesi siamo impazziti, abbiamo imparato a non morire e ci siamo aggrappati alla vita, che è una cosa giusta, ma siamo arrivati al mors tua vita mea, si salvi chi può, anche con i Vaccini,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 marzo 2021) “In questi mesi siamo impazziti, abbiamo imparato a non morire e ci siamo aggrappati alla vita, che è una cosa giusta, ma siamo arrivati al mors tua vita mea, si salvi chi può, anche con i,...

Advertising

repubblica : Il prete di Cesena: 'Donne ingravidate per dare i feti vivi ai vaccini contro il Covid' - MediasetTgcom24 : Cesena, omelia shock: 'I vaccini sono prodotti con organi di feti vivi' #omelia - repubblica : 'Fanno abortire donne e usano feti vivi per i vaccini': omelia shock di un parroco a Cesena - sud_delmondo : RT @repubblica: Il prete di Cesena: 'Donne ingravidate per dare i feti vivi ai vaccini contro il Covid' - massimo_san : RT @Open_gol: Omelia No Vax a Cesena -