Calciomercato Sampdoria | fissato il prezzo per la cessione di Damsgaard

(Di martedì 23 marzo 2021)ha una quotazione di partenza molto elevata:ilper il centrocampista I tifosi dellahanno una certezza: difficilmente vedranno giocare Mikkelcon la maglia blucerchiata anche la prossima stagione. Il centrocampista danese, 20 anni, sebbene venga dosata con il contagocce da Claudio Ranieri riesce sempre a mettersi in mostra, sia che giochi dall’inizio che uno scampolo di partita. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il presidente Massimo Ferrero, che lo ha acquistato per sette milioni di euro, vede all’orizzonte una sicura plusvalenza.ildi partenza, destinato a mutare negli ultimi due mesi di campionato a fronte di ...

Advertising

clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, che affare #Augello: ecco quanto vale oggi #samp - sportli26181512 : Sampdoria, si tenta Ricci dello Spezia: è in scadenza e piace alla Fiorentina: La Sampdoria, raggiunta virtualmente… - clubdoria46 : #Calciomercato, niente accordo tra #Ricci e lo #Spezia: la #Sampdoria prepara il colpo a zero #samp - zazoomblog : Calciomercato Sampdoria: l’Inter pensa ad Audero. Ultime - #Calciomercato #Sampdoria: #l’Inter - Daniele20052013 : Milan, dubbio Donnarumma: pressing su Audero della Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Sampdoria News 24

, Damsgaard ha una quotazione di partenza molto elevata: fissato il prezzo per il ...Commenta per primo La, raggiunta virtualmente la permanenza in Serie A, comincia a guardare alle prime manovre di mercato in vista dell'estate. C'è un nome in particolare che sembra entrato nell'orbita della ...I tifosi della Sampdoria hanno una certezza: difficilmente vedranno giocare Mikkel Damsgaard con la maglia blucerchiata anche la prossima stagione. Il centrocampista danese, 20 anni, sebbene venga ...La Sampdoria ha trovato in Tommaso Augello un terzino dalla grandissima resa: arrivato per soli due milioni nel calciomercato di due anni fa, ora ne vale almeno sette ...