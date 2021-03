**Calcio: Fiorentina, si dimette Prandelli** (Di martedì 23 marzo 2021) Firenze, 23 mar. – (Adnkronos) – Cesare Prandelli si dimette da allenatore della Fiorentina. L’ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina viola lo scorso novembre al posto di Beppe Iachini, ora in pole position per tornare alla guida dei gigliati. La Fiorentina, sconfitta nell’ultimo turno dal Milan al Franchi per 3-2, è quintultima in classifica con 29 punti alla pari con Spezia e Benevento. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Firenze, 23 mar. – (Adnkronos) – Cesare Prandelli sida allenatore della. L’ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina viola lo scorso novembre al posto di Beppe Iachini, ora in pole position per tornare alla guida dei gigliati. La, sconfitta nell’ultimo turno dal Milan al Franchi per 3-2, è quintultima in classifica con 29 punti alla pari con Spezia e Benevento. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

SkySport : ?? @PeppeDiSte 'Hai fatto un altro record' ?? @ibra_official: 'Questo record non voglio averlo' ? #SkySerieA… - SkySport : Fiorentina, Prandelli si dimette: pronto il ritorno di Iachini - Eurosport_IT : Il #Milan è secondo con 17 punti in più di un anno fa. Scudetto no, zona Champions sì. Segreti? No. C'è lavoro, spi… - NCN_it : FIORENTINA, PRANDELLI HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI: PRONTO UN RITORNO IN PANCHINA #Fiorentina #Prandelli #Iachini… - TV7Benevento : **Calcio: Fiorentina, si dimette Prandelli**... -