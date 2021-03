Belen Rodriguez mostra la pancia e ironizza sul tatuaggio: “Da farfalla a fenicottero” (Di martedì 23 marzo 2021) Belen Rodriguez è alla 21esima settimana di gravidanza e si concede un trattamento di bellezza mirato che mostra ai follower su Instagram, facendo loro vedere il pancione La pancia di Belen Rodriguez cresce a vista d’occhio. La showgirl argentina la mostra durante un trattamento di bellezza sulle sue stories Instagram. E commenta il tatuaggio: “La farfalla ormai sembra un fenicottero“, scherza Belen Rodriguez sul social. La piccola Luna Marie – è questo il nome scelto per la piccola di Belen e Antonino Spinalbese – nascerà in estate e Belen non vede l’ora di coccolarsela. Intanto si coccola la pancia, facendo il trattamento di bellezza ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021)è alla 21esima settimana di gravidanza e si concede un trattamento di bellezza mirato cheai follower su Instagram, facendo loro vedere il pancione Ladicresce a vista d’occhio. La showgirl argentina ladurante un trattamento di bellezza sulle sue stories Instagram. E commenta il: “Laormai sembra un“, scherzasul social. La piccola Luna Marie – è questo il nome scelto per la piccola die Antonino Spinalbese – nascerà in estate enon vede l’ora di coccolarsela. Intanto si coccola la, facendo il trattamento di bellezza ...

