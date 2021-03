Aria di guerra fredda tra la Cina e l’Europa (Di martedì 23 marzo 2021) Sulla sorte della popolazione uigura si gioca il nuovo scontro tra la Cina e l’occidente. Le sanzioni contro i funzionari che violano i diritti umani nello Xinjiang hanno scatenato una rappresaglia difficile da far rientrare. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Sulla sorte della popolazione uigura si gioca il nuovo scontro tra lae l’occidente. Le sanzioni contro i funzionari che violano i diritti umani nello Xinjiang hanno scatenato una rappresaglia difficile da far rientrare. Leggi

Advertising

dippolitowilma : RT @ChiaraBaldi86: Oggi su @LaStampa vi racconto la guerra interna alla giunta Fontana (che parte da #Aria ma punta molto più in alto) #Lom… - Miti_Vigliero : RT @ChiaraBaldi86: Oggi su @LaStampa vi racconto la guerra interna alla giunta Fontana (che parte da #Aria ma punta molto più in alto) #Lom… - geidief : 'Ilary ringrazio la squadra di autori qui che è una macchina da guerra!' Te credo Robè, se sgarrano di un millimetr… - Cristy75_ : RT @ChiaraBaldi86: Oggi su @LaStampa vi racconto la guerra interna alla giunta Fontana (che parte da #Aria ma punta molto più in alto) #Lom… - RobertoPorta7 : RT @ChiaraBaldi86: Oggi su @LaStampa vi racconto la guerra interna alla giunta Fontana (che parte da #Aria ma punta molto più in alto) #Lom… -