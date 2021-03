Amica di Aprile è in edicola e in digital edition: l’editoriale (Di martedì 23 marzo 2021) Che volo potente dell’immaginazione SERVE per organizzare, in piena pandemia, una nuova stagione di sfilate di moda, la terza in condizioni di emergenza, tra regole sanitarie e tamponi di gruppo, modelle che non volano e quindi non arrivano, truccatori che toccano il meno possibile, operatori tenuti al distanziamento, sanificazioni senza sosta? Che sfida è per la creatività lavorare di questi tempi rispettando i tempi di sempre, disegnare in autunno per realizzare il campionario da sfilata a marzo e produrre subito quello che sarà nei negozi a settembre e compreremo a ottobre? Che doti visionarie occorrono per immaginare il dopodomani, la prossima stagione invernale, e che vestito avrà addosso, quando l’oggi è ancora avvolto nelle nebbie, tra tute comode e scoraggiamento generale? Eppure, è successo, ancora una volta. Si sono appena concluse le sfilate per l’autunno/inverno 2021, e ... Leggi su amica (Di martedì 23 marzo 2021) Che volo potente dell’immaginazione SERVE per organizzare, in piena pandemia, una nuova stagione di sfilate di moda, la terza in condizioni di emergenza, tra regole sanitarie e tamponi di gruppo, modelle che non volano e quindi non arrivano, truccatori che toccano il meno possibile, operatori tenuti al distanziamento, sanificazioni senza sosta? Che sfida è per la creatività lavorare di questi tempi rispettando i tempi di sempre, disegnare in autunno per realizzare il campionario da sfilata a marzo e produrre subito quello che sarà nei negozi a settembre e compreremo a ottobre? Che doti visionarie occorrono per immaginare il dopodomani, la prossima stagione invernale, e che vestito avrà addosso, quando l’oggi è ancora avvolto nelle nebbie, tra tute comode e scoraggiamento generale? Eppure, è successo, ancora una volta. Si sono appena concluse le sfilate per l’autunno/inverno 2021, e ...

