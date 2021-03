Tommaso Zorzi e Gabriel Garko uniti nella lotta contro l’omofobia: “Dico basta a questa merd*!” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, amici nella vita (di recente sono stati paparazzati insieme) sono intervenuti nelle passate ore con un messaggio social di notevole importanza. Entrambi, infatti, hanno voluto denunciare il caso di omofobia diventato virale dopo un video choc di due ragazzi aggrediti a Roma in metro dopo un bacio. Tommaso Zorzi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 22 marzo 2021), amicivita (di recente sono stati paparazzati insieme) sono intervenuti nelle passate ore con un messaggio social di notevole importanza. Entrambi, infatti, hanno voluto denunciare il caso di omofobia diventato virale dopo un video choc di due ragazzi aggrediti a Roma in metro dopo un bacio.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - Meri15247691 : RT @Meri15247691: Come facciamo ad odiarti con quel faccino e quella boccuccia.. Basta tu sia felice.. Xche' te lo meriti. Una nonna @tomma… - pizzaandbeer_ : RT @dylanoanchor: “Se uscisse un articolo per ogni cazzo mediocre che ho visto dovrebbero intestarmi un giornale.” Zorzi, Tommaso. 22.03.… -