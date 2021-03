Superbonus | rischio flop senza semplificazioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – “Nato per rilanciare l’economia del nostro Paese a partire dal settore dell’edilizia, il110% rischia di diventare un clamoroso boomerang se non si procede alla semplificazione dell’eccesso normativo che ne regola gli aspetti procedurali, fiscali e autorizzativi. E’ un classico esempio di complicazione normativa in danno dei cittadini come dimostra il fatto che è entrato in vigore a luglio 2020 e, ad oggi, i cantieri partiti sono pochissimi”. Questo l’allarme lanciato da Alberto Gusmeroli (Lega), vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, durante il Forum on line110%, l’edilizia fa da traino all’economia promosso dalla Cassa dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, dove si è discusso anche di riforma fiscale oltre che sui temi del lavoro e ...