Sophia Florsch nel DTM con ABT Sportsline

(Di lunedì 22 marzo 2021) La notizia è ufficiale:prenderà parte al DTM con il team ABT! La notizia era stata preannunciata dal giornale tedesco Bild, dopo aver sorpreso la pilota tedesca più forte di tutte a bordo di un’Audi R8 LMS GT3Evo nello stabilimento del team. Oltre alla sua avventura nel campionato WEC nella classe LMP2 col team Richard Mille Racing, lacorrerà nel DTM ed era dal 2012 che non si vedeva una donna sulla griglia del campionato! I primi test sono in programma il 7 e l’8 aprile ad Hockenheim mentre l’esordio nel campionato avverrà a Monza il 19 e 20 giugno.l’unica donna a partecipare nel DTM 2021 In ABTal fianco di Mike Rockenfeller e Kelvin van der Linde,è ...

Protagoniste Tatiana Calderon,Flörsch, Beitske Visser (LMP2, Richard Mille Racing Team), Rahel Frey, Manuela Gostner e Michelle Gatting (LMGTE Am, Iron Lynx). Questa la entry list completa .Nel 2018Flörsch fu protagonista di un terrificante incidente proprio nel Gran Premio di Macao per la World Cup di F3, poi vinto da Dan Ticktum. La tedesca riportò la frattura della settima ...Sophia Florsch nel DTM con ABT Sportline. Farà coppia con Mike Rockenfeller e Kelvin van der Linde a bordo di un'Audi R8 LMS GT3 Evo.Manca solo l’ufficialità, ma la foto e l’anticipazione lanciate dalla Bild sono chiare: Sophia Floersch è a un passo dal correre in Dtm nel 2021 per il team Abt Sportsline. La pilota tedesca — nel 201 ...