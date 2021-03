Settimana Coppi & Bartali 2021 | startlist e partecipanti Presenti Tiberi | Fancellu e Vendrame

(Di lunedì 22 marzo 2021) Mancano poco più di 24 ore al via della 36esima edizione dellaInternazionaleche partirà domani, martedì 23 marzo da Gatteo, per poi concludersi sabato 27 a Forlì. La storica corsa a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di patron Adriano Amici, proporrà un percorso particolarmente interessante e spettacolare per un totale di cinque tappe, di cui la prima divisa a sua volta in due semitappe. Tantissimi gli azzurri al via, tra cui i giovani neo professionisti Antonio(Trek-Segafredo) ed Alessandro(Eolo Kometa). Il primo avrà accanto a sé Jacopo Mosca, Antonio Nibali e Nicola Conci; il secondo uomini come Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese, Mattia Frapporti ed Edward Ravasi. Molto buona anche la Nazionale italiana capitanata da Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Settimana Coppi

In lizza, con la Eolo - Kometa, anche il comasco Alessandro Fancellu che poi laprossima gareggerà anche nellae Bartali . L'inizio martedì con a Gatteo Mare. Nel settore femminile ...Ci sarà anche Mark Cavendish martedì a Gatteo per il via della "Internazionale die Bartali". Il velocista della Deceuninck Quick Step è il primo "grande nome" tra gli iscritti alla corsa a tappe romagnola e si presenterà al via nel tentativo di ...Mancano poco più di 24 ore al via della 36esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che partirà domani, martedì 23 marzo da Gatteo, per poi concludersi sabato 27 a Forlì. La storic ...Non è stata sicuramente una Milano-Sanremo all’altezza delle aspettative per il comasco Davide Ballerini e la sua formazione, la Deceuninck- Quick-Step. Davide e, soprattutto, il compagno Julian Alaph ...